Kostenlose E-Mail-Anbieter

Das können T-Online & Co

06.04.2018, 11:02 Uhr | t-online.de, cwe

Ob Google Mail oder Windows Live, kostenlose E-Mail-Anbieter gibt es viele. Auch T-Online bietet einen kostenlosen E-Mail-Dienst an. Wir zeigen Ihnen, was damit alles möglich ist.



E-Mail-Nutzer von T-Online erreichen ihr Konto über die Nachrichtenseite oder die Smartphone-Apps von t-online.de. Wie bei anderen Anbietern auch können die Mails auch mit Programmen wie Thunderbird oder Outlook abgerufen werden. Mit einem Gigabyte Speicher bietet das Postfach genug Platz für Tausende von E-Mails samt Anhängen.



Konkurrenten wie Windows Live (fünf Gigabyte) oder Google Mail (sieben Gigabyte Speicherplatz) sind beim Umfang des Postfachs zwar großzügiger, hinken aber bei anderen Aspekten hinterher. So können beim E-Mail-Dienst von T-Online Dateianhänge von bis zu 30 Megabyte verschickt und bis zu 50 Megabyte empfangen werden. Bei Google und Windows Live ist die Größe der Dateianhänge auf maximal 25 Megabyte begrenzt.



Viele E-Mail-Anbieter bieten ihren Kunden zusätzlich zum E-Mail-Speicher kostenlosen Speicherplatz in der Cloud. Mit 15 Gigabyte liegt hier das Google-Angebot "Drive" vorn. Doch auch T-Online ("Magenta Cloud") und Windows Live ("Skydrive") verfügen mit jeweils 10 Gigabyte über ausreichend Platz für Dokumente, Filme, Fotos und andere Dateien.



Der Startbildschirm des T-Online-E-Mail-Kontos. (Quelle: t-online.de)



Eine Zentrale für alle Konten



Wer mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig nutzt, kann die E-Mails anderer Anbieter häufig in ein Postfach importieren lassen und dieses als E-Mail-Zentrale nutzen. Einen solchen Service bietet etwa das E-Mail-Angebot von T-Online. Dabei können die verknüpften E-Mail-Konten auch als Absender-Adresse genutzt werden, die Adresse, an die E-Mails weitergeleitet wird, wird dabei nicht angezeigt.



Der E-Mail-Dienst der Deutschen Telekom ist auch in anderer Hinsicht sehr kontaktfreudig: Bereits vorhandene Adressbücher bei Outlook oder anderen E-Mail-Anbietern können entweder direkt per Auswahlmenü oder über eine csv, vcf oder zip-Datei importiert werden. Auch Google Mail und Windows Live bieten einen solchen Import bereits vorhandener Kontakte.



Einen Online-Kalender bieten inzwischen viele kostenlose E-Mail-Anbieter. Besonders komfortabel: Bei T-Online und Windows Live bekommen Nutzer auf Wunsch auch Wetter-Informationen angezeigt und werden über Feiertage sowie Schulferien informiert. An bevorstehende Termine werden Nutzer auf Wunsch per E-Mail erinnert. Wenn Geburtstage hinterlegt sind, bekommen Nutzer rechtzeitig eine Erinnerungs-Mail.



Sicher ist sicher



Ein großer Pluspunkt der E-Mails von T-Online ist die Sicherheit. E-Mails werden wann immer möglich automatisch mit SSL sicher verschlüsselt und können so nicht ausgespäht werden. Erst der Empfänger bekommt den Inhalt wieder im Klartext angezeigt. Auch ausländische Geheimdienste haben auf die Daten keinen Zugriff, da sich alle E-Mail-Server der Telekom in Deutschland befinden und so den hier geltenden strengen Datenschutzrichtlinien unterliegen.



Google Mail und Windows Live bieten diese Sicherheit nicht, dafür aber andere Mail-Anbieter aus Deutschland: bei Web.de, GMX und Freenet bleiben die Daten in Deutschland und werden beim Versand verschlüsselt.



Hinweis: Hier geht es zum kostenlosen Freemail-Dienst von T-Online.