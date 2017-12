Wirtschaft - WDH: US-Steuerreform beschert Daimler milliardenschweren Sonderertrag

22.12.2017, 19:21 Uhr | dpa-AFX

STUTTGART (dpa-AFX) - Die unterzeichnete US-Steuerreform beschert dem Daimler-Konzern einen milliardenschweren Sonderertrag. Durch die Reduzierung des Steuersatzes für Unternehmen werde bei Tochterunternehmen in den USA die Neubewertung künftiger Steuerforderungen und -verbindlichkeiten notwendig, was einen Steuerertrag von voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro ergebe, teilte der Dax-Konzern am Freitagabend überraschend mit. Das Nettoergebnis des laufenden Jahres werde wegen gegenläufiger Effekte per saldo um rund eine Milliarde Euro erhöht.

Auswirkungen auf die Finanzprognosen beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen sowie beim freien Bargeldzufluss ergeben sich laut dem Unternehmen dagegen nicht. Im nachbörslichen Handel bei Tradegate gewannen die Daimler-Aktien am Abend im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs 0,7 Prozent an Wert.