Wirtschaft: Euro steigt im US-Handel moderat

22.12.2017, 21:22 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im US-Handel leicht zugelegt. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1851 US-Dollar. In der Nacht auf Freitag war sie noch auf 1,1817 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1853 (Donnerstag: 1,1859) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8437 (0,8432) Euro.

Der Wahlausgang in der spanischen Provinz Katalonien hatte den Euro an diesem Tag kaum belastet. Die drei separatistischen Parteien errangen erneut eine knappe Mehrheit im Parlament, wenn auch mit einem schlechteren Ergebnis als in der vorherigen Wahl.