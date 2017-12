Wirtschaft: Steigender Kupferpreis treibt Aurubis auf Dreimonatshoch

27.12.2017, 16:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Anstieg des Kupferpreises in London hat die Papiere des Hamburger Kupferverarbeiters Aurubis am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Mitte September getrieben. Zuletzt stieg der Kurs um 1,3 Prozent auf 76,79 Euro. Analyst Henry Croft vom Broker Accendo Markets machte darauf aufmerksam, dass an der Londoner Börse die Kurse von Bergwerksgesellschaften wie BHP Billiton, Rio Tinto, Glencore und Anglo American zwischen 2 und 2,7 Prozent zulegten.

Analyst James Gurry von Credit Suisse prognostizierte jüngst in einer Studie zu Aurubis, dass der Kupferpreis 2018 nochmals um knapp 7 Prozent steigen dürfte im Vergleich zu 2017. Noch stärker als die Preise für das Industriemetall sei aber der Anstieg der weltweit verarbeiteten Volumina ein Wachstumsmotor.