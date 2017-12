Wirtschaft: Ölpreise legen etwas zu

28.12.2017, 07:58 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Februar 66,62 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 59,79 Dollar.

Kurz vor dem Jahreswechsel ist ein Produktionsausfall im wichtigen Förderland Libyen das beherrschende Thema am Ölmarkt. Nach einem Bombenanschlag auf eine wichtige Pipeline sind die Öllieferungen des nordafrikanischen Krisenstaates nach Einschätzung von Experten unter die Marke von einer Million Barrel pro Tag gefallen. Laut Medienberichten wird die Reparatur der Pipeline etwa eine Woche dauern.

Außerdem werden die Ölpreise durch einen Rückgang der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vorabend wurde gemeldet, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) den Rückgang der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche auf 5,96 Millionen Barrel beziffert. Am Nachmittag stehen die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven auf dem Programm. Sie dürften am Ölmarkt für neue Impulse sorgen.