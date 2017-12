Wirtschaft - Aktien New York: Freundlicher Start

28.12.2017, 16:37 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich im weihnachtlichen Handel am Donnerstag verhalten zuversichtlich gezeigt. Positive Impulse kamen dabei vom schwächeren US-Dollar, der die Exportwaren von US-Unternehmen attraktiver macht. Aktuelle Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Dezember überraschend verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte in der vergangenen Woche stagniert.

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,16 Prozent auf 24 813,69 Punkte. Der breiter aufgestellte S&P 500 stieg um 0,05 Prozent auf 2683,88 Punkte. Der Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 6438,71 Punkte zu.