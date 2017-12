Wirtschaft: Euro legt deutlich zu

28.12.2017, 16:53 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Kurs der Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag auf 1,1951 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit Ende November. In der Nacht hatte der Eurokurs noch unter 1,19 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs auf 1,1934 (Mittwoch: 1,1895) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8379 (0,8407) Euro.

Die insgesamt günstigen Aussichten für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone stützten den Euro. Die EZB sieht die Eurozone weiter auf Wachstumskurs. Der solide Wirtschaftsaufschwung in der Eurozone sollte sich weiterhin über Länder und Sektoren auf breiter Basis fortsetzen, hieß im Wirtschaftsbericht der EZB. Die Inflation dürfte mittelfristig auch gestützt durch ein schnelleres Lohnwachstum allmählich zunehmen.

"Auch dank der Reformen in einstigen Krisenländern übertrifft die Eurozone mit ihrem Wachstum pro Kopf seit zwei Jahren sogar die USA", kommentierte Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Die gute Konjunktur könne noch mehrere Jahre anhalten. Die Eurozone sei flexibler als früher und Frankreich reformiere sich energisch, so Schmieding. Ein rasanter Anstieg des Eurokurses sei aber im kommenden Jahr nicht zu erwarten. Schließlich sei ein großer Teil der positiven Aussichten bereits in die Kurse eingepreist.

Newsletter Wichtiges zu privater Vorsorge

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88768 (0,88593) britische Pfund, 134,74 (134,70) japanische Yen und 1,1704 (1,1772) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Vormittag mit 1291,00 (1279,40) Dollar gefixt.