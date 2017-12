Wirtschaft: Eurokurs kaum verändert

29.12.2017, 07:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen hielt sich die Gemeinschaftswährung stabil über der Marke von 1,19 US-Dollar und wurde bei 1,1948 Dollar gehandelt. Das ist etwa der gleiche Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1934 Dollar festgesetzt.

Kurz vor dem Jahresende könnten noch einmal Konjunkturdaten für leichte Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Daten zur Entwicklung der Geldmenge und der Kreditvergabe in der Eurozone. Außerdem werden im Tagesverlauf Kennzahlen zur Preisentwicklung in Deutschland erwartet.