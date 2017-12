Wirtschaft - dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax ringt zum Jahresende mit 13000

29.12.2017, 08:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax dürfte mit leichten Aufschlägen in den letzten, am frühen Nachmittag endenden Handelstag des Jahres gehen und wieder die Hürde von 13 000 Punkten in Angriff nehmen. Der Broker IG Markets taxierte den Leitindex am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,12 Prozent höher auf 12 995 Zähler. Rückenwind bekommen die Kurse von der Wall Street, wo es im späten Handel aufwärts ging. Diese leicht positiven Vorgaben setzten sich an den fernöstlichen Börsen fort.

USA: - HÖHER - Der nachgebende Dollar hat den US-Aktienmärkten am Donnerstag moderate Gewinne beschert. In einem sehr ruhigen Handel bewegten sich die Indizes allerdings kaum. Aktuelle Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. In den USA hatte sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Dezember überraschend verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte in der vergangenen Woche stagniert.

ASIEN: - POSITIV - Asiens Börsen beenden das Jahr auf rekordverdächtigem Niveau. An fast allen Handelsplätzen stiegen die Kurse am Freitag moderat. Einzig in Japan stand ein kleines Minus. Aufs Jahr gesehen steht aber auch hier ein satter Gewinn von rund 19 Prozent. Insgesamt war es das beste Jahr seit der Finanzkrise für die Börsen der Region.

DAX 12.979,94 -0,69%

XDAX 12.987,94 -0,60%

EuroSTOXX 50 3.524,31 -0,73%

Stoxx50 3.178,57 -0,29%

DJIA 24.837,51 0,26%

S&P 500 2.687,54 0,18%

NASDAQ 100 6.441,42 0,10%

Nikkei 225 22.764,94 -0,08% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,68 -0,42%

Bund-Future Settlement 161,79 -0,07%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,19 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen hielt sich die Gemeinschaftswährung stabil über der Marke von 1,19 US-Dollar und wurde bei 1,1948 Dollar gehandelt. Das ist etwa der gleiche Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1934 Dollar festgesetzt.

Euro/USD 1,1950 0,07%

USD/Yen 112,70 -0,17%

Euro/Yen 134,69 -0,10%

ROHÖL:

Brent (März-Lieferung) 66,60 0,40 USD

WTI (Februar-Lieferung) 60,25 0,35 USD

