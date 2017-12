Wirtschaft: Deutsche Anleihen kaum verändert

29.12.2017, 08:24 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag wenig verändert in den letzten Handelstag des Jahres gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 161,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,42 Prozent.

Kurz vor dem Jahresende könnten allerdings noch Konjunkturdaten für leichte Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen am Vormittag Daten zur Entwicklung der Geldmenge und der Kreditvergabe in der Eurozone. Außerdem werden im Tagesverlauf Kennzahlen zur Preisentwicklung in Deutschland erwartet.