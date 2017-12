Wirtschaft: Eurokurs steigt auf Dreimonatshoch über 1,20 US-Dollar

29.12.2017, 21:59 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Freitag weiter gestiegen und hat im US-Handel die Marke von 1,20 US-Dollar verteidigt. Zuletzt notierte der Kurs bei 1,2008 Dollar. Zuvor hatte die Gemeinschaftswährung mit 1,2025 Dollar den höchsten Stand seit September erklommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1993 (Donnerstag: 1,1934) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8338 (0,8379) Euro gekostet.

Die in Deutschland höher als erwartet ausgefallene Inflationsrate für Dezember stützte laut Händlern den Eurokurs. Im Jahresdurchschnitt 2017 erreichte die Inflationsrate mit 1,8 Prozent den höchsten Stand seit fünf Jahren. Positive Impulse für den Euro kamen zudem von aktuellen Daten zur Kreditvergabe in der Eurozone. Demnach hat sich das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen und private Haushalte im November beschleunigt.