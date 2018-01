Wirtschaft: CDU-Wirtschaftsrat dringt auf 'umfassende Steuerentlastungen'

31.12.2017, 14:49 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsrat der CDU dringt vor den Sondierungen von Union und SPD für eine neue Bundesregierung auf finanzielle Erleichterungen für Bürger und Unternehmen. Angesichts von Rekord-Steuereinnahmen und Haushaltsüberschüssen seien "umfassende steuerliche Entlastungen solide ohne Gegenfinanzierung umzusetzen", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der Deutschen Presse-Agentur. "Insbesondere der Solidaritätszuschlag sollte umgehend und vollständig abgeschafft werden."

Forderungen der SPD etwa nach Steueranhebungen für hohe Einkommen lägen fern der globalen Realitäten, kritisierte Steiger. "Deutschland kann auch durch die breiten Steuerentlastungen in den USA wie in Frankreich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren." Darauf werde die neue Bundesregierung reagieren müssen.

Der Wirtschaftsrat der CDU, der keine Organisation der Partei ist, vertritt nach eigenen Angaben bundesweit rund 12 000 Unternehmer.