Wirtschaft: Euro weiter über 1,20 US-Dollar

02.01.2018, 07:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2030 Dollar und damit so viel wie letztmalig im September vergangenen Jahres. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,1993 Dollar festgesetzt.

Während der amerikanische Dollar schon in den letzten Tagen des vergangenen Jahres unter Druck gestanden hatte, konnte der Euro beständig zulegen. Fachleute begründen die Entwicklung vor allem mit der robusten Konjunktur im Währungsraum und den guten Wachstumsaussichten für das neue Jahr. Begrenzt werden die Euro-Gewinne durch die Geldpolitik der EZB, die anhaltend locker erwartet wird. Niedrige Zinsen stellen grundsätzlich eine Belastung für Währungen dar.