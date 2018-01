Wirtschaft - dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Starker Euro vermiest Jahresauftakt

02.01.2018, 07:40 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RUNTER - Der Dax dürfte mit leichten Verlusten in das neue Börsenjahr 2018 starten. Der Broker IG Markets taxierte den Leitindex am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent tiefer auf 12 898 Zähler. Damit droht ihm erstmals seit Anfang Dezember wieder der Rutsch unter 12 900 Punkte. Anhaltendes Thema bleibt der starke Euro: Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich auf dem höchsten Niveau seit Ende September 2017.

USA: Kein Handel wegen Neujahr am Montag.

ASIEN: Asiens Börsen sind überwiegend positiv ins neue Jahr gestartet. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten am Dienstag um ein gutes Prozent. Die Stimmung in den Chefetagen der privaten und mittelständischen Unternehmen im Land hatte sich im Dezember verbessert, wie der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" zeigte. In Japan wurde noch nicht gehandelt.

DAX 12.917,64 -0,48%

XDAX 12.861,42 -0,97%

EuroSTOXX 50 3.503,96 -0,58%

Stoxx50 3.177,84 -0,02%

DJIA 24.719,22 -0,48%

S&P 500 2.673,61 -0,52%

NASDAQ 100 6.396,42 -0,70%

Nikkei 225 Kein Handel wegen Feiertag.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - VERLUSTE - Der Bund-Future sollte das neuen Jahr mit leichten Verlusten beginnen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank. Insbesondere die Aussagen von EZB-Direktor Benoit Coeuré zu einem möglichen Ende des Anleiheankaufprogramms im Oktober 2018 dürften seiner Meinung nach auf die Kurse der Anleihen drücken. Allerdings dürften die Umsätze erst einmal gering bleiben und der Bund Future sollte sich zwischen 161,05 und 162,40 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 161,78 0,06%

Bund-Future Settlement 161,68 0,06%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,20 EURO - Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,20 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2030 Dollar und damit so viel wie letztmalig im September vergangenen Jahres. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,1993 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr)

Euro/USD 1,2027 0,23%

USD/Yen 112,66 -0,02%

Euro/Yen 135,50 0,21%

ROHÖL:

Brent (März-Lieferung) 67,11 0,49 USD

WTI (Februar-Lieferung) 60,63 0,38 USD

