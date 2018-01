Wirtschaft: Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

02.01.2018, 08:56 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Verlusten in den ersten Handelstag des neuen Jahres gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,09 Prozent auf 161,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg moderat auf 0,45 Prozent.

Am Dienstag dürften Anleger vor allem auf die Einkaufsmanagerindizes des Instituts Markit schauen. Veröffentlicht werden die Umfrageergebnisse unter Industrieunternehmen. In den USA wird Markit ebenfalls seinen Industrieindikator veröffentlichen, der aber weniger Marktrelevanz besitzt als der alteingesessene Indikator des Instituts ISM.