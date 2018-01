Wirtschaft - Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax gibt zum Jahresstart etwas nach

02.01.2018, 09:19 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist mit leichten Verlusten in das neue Börsenjahr 2018 gestartet. Für den deutschen Leitindex ging es in den ersten Handelsminuten am Dienstag um 0,44 Prozent auf 12 860,93 Punkte nach unten.

Der MDax der mittelgroßen Werte hingegen bewegte sich mit plus 0,01 Prozent auf 26 203,80 Zähler kaum vom Fleck, und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,13 Prozent auf 2525,87 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,22 Prozent ein.

Als Belastung erwies sich einmal mehr der starke Euro : Die europäische Gemeinschaftswährung hält sich auf dem höchsten Niveau seit September 2017. Eine Verteuerung der Gemeinschaftswährung kann den exportlastigen Unternehmen hierzulande den Absatz ihrer Waren außerhalb der Eurozone erschweren.