Wirtschaft: Deutsche Anleihen starten schwächer

04.01.2018, 12:19 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,09 Prozent auf 161,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,45 Prozent. Auch in vielen anderen Euroländern erhöhten sich die Renditen leicht.

Am Donnerstag dürften Analysten und Anleger vor allem neue Konjunkturdaten im Auge behalten. Im Euroraum werden die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. In den USA steht mit dem Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP ein ebenfalls wichtiger Indikator an. An den Märkten gilt sie als Richtschnur für den am Freitag anstehenden Jobbericht der Regierung.