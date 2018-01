Wirtschaft: US-Anleihen holen frühe Verluste überwiegend auf

04.01.2018, 21:33 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre anfänglichen Verlusten eingegrenzt. Etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten hatten zum Auftakt noch belastet. So hatte die Zahl der Beschäftigten in der US-Privatwirtschaft im Dezember merklich zugelegt. Anschließend holten die Papiere einen Großteil der Verluste wieder auf. Longbonds mit dreißig Jahren Laufzeit drehten sogar ins Plus.

Zweijährige Anleihen gaben noch um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,95 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,27 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere notierten unverändert bei 98 8/32 Punkten und rentierten mit 2,45 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 3/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,78 Prozent.