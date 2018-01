05.01.2018, 19:18 Uhr | dpa, t-online.de

Zu Jahresbeginn erwartete die Kunden von Aldi Süd eine böse Überraschung. Bei einer Zahlung mit einer Kreditkarte hat der Discounter den Betrag mehrmals abgebucht.

Wer kürzlich bei dem Discounter eingekauft und mit Kreditkarte bezahlt hat, muss damit rechnen, dass seine Karte gleich mehrfach belastet wurde. Das Unternehmen teilte mit, aufgrund eines technischen Fehlers sei es im Zeitraum zwischen dem 2. Januar, 13.00 Uhr, und dem 3. Januar, 21.00 Uhr zu Störungen bei den Kartenzahlungen gekommen.



"In der Folge wurden zahlreiche Kreditkartenzahlungen mehrfach belastet", so Aldi Süd weiter. Zahlungen per Girocard seien nicht betroffen.

Das Unternehmen betonte, es bedauere den Fehler außerordentlich und sei um eine schnellstmögliche Rückabwicklung der fehlerhaften Zahlungen bemüht. Betroffene Kunden müssten nicht selbst aktiv werden. Die Rückbuchung der Beträge erfolge "automatisch und so schnell wie möglich". Dies könne jedoch einige Tage in Anspruch nehmen.



Für Rückfragen betroffener Kunden richtete der Discounter eine telefonische Hotline ein.

Das Problem tritt bei Aldi Süd nicht zum ersten Mal auf. Bereits im Mai 2016 war es zu doppelten Abbuchungen gekommen, wie der Zahlungsdienstleister "Ingenico Payment" bestätigte.

