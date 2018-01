Wirtschaft: Deutsche Bank leiden - Aussagen zu US-Steuerreform und Quartal

05.01.2018, 17:02 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Freitagnachmittag ihren Kursverlust auf 4,49 Prozent ausgeweitet. Sie litten darunter, dass das Geldinstitut wegen der US-Steuerreform mit Belastungen in Milliardenhöhe rechnet. Im vierten Quartal 2017 werde das Konzernergebnis um 1,5 Milliarden Euro gedrückt, woraus sich für das Gesamtjahr ein geringer Verlust nach Steuern ergebe, hieß es.

Zudem bereitete die Deutsche Bank die Anleger auf schwache Geschäfte zum Jahresschluss vor. So seien die Schwankungen an den Kapitalmärkten zuletzt gering gewesen, was den wichtigen Handel mit Aktien, Währungen und Anleihen sowie das Finanzierungsgeschäft schwer belaste. Dort sollen die Erträge um 22 Prozent fallen gemessen am Vorjahresraum. Das sei deutlich schlechter als vom Markt erwartet und lasse ähnliche Resultate der Konkurrenz erwarten, kommentierte ein Händler. Die Konsensschätzung habe bei plus 7 Prozent gelegen.