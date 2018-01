Wirtschaft: Continental bestätigt im Grundsatz Medienberichte - 'Frühes Analysestadium'

09.01.2018, 18:47 Uhr | dpa-AFX

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer Continental bestätigt im Grundsatz Medienberichte über mögliche Umwälzungen im Unternehmen. Man befinde sich "in einem frühen Analysestadium" und spiele Szenarien durch, "um unsere Organisation noch flexibler auf die Herausforderungen in der Automobilindustrie auszurichten", teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Ob und welche Änderungen sich aus diesen Analysen und Szenarien ergäben, sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch völlig offen. "Von daher liegen auch keine beschlussfähigen Pläne vor."

Am frühen Nachmittag hatte eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg die Conti-Aktie an die Dax-Spitze katapultiert. Insidern zufolge könnte ein mögliches Szenario der Aufbau einer Dachgesellschaft und eine separate Börsennotierung der profitableren Geschäftsbereiche sein, hatte es geheißen. Nicht ausgeschlossen sei auch, dass Continental einige Bereiche mit dem Geschäft von Wettbewerbern zusammenführe.