Wirtschaft - DAVOS: Trump kommt zum Weltwirtschaftsforum

09.01.2018, 18:52 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON/DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird an der diesjährigen Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos teilnehmen. Der Präsident freue sich darauf, bei dem Forum für seine Politik zur Stärkung amerikanischer Unternehmen und Arbeiter zu werben, erklärte Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstag.

Das Weltwirtschaftsforum findet vom 23. bis zum 26. Januar unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt" ("Creating a Shared Future in a Fractured World") statt. Konkret sollen dabei nach Angaben der Veranstalter "innovative Ideen" vorgelegt werden, um etwa den Freihandel beizubehalten und den Umweltschutz zu stärken. Damit stellt sich das WEF klar gegen die Politik von Trump, der eine Abschottungspolitik propagiert.