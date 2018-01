Wirtschaft: 2000 Teilnehmer bei 400. Montagsdemo gegen Stuttgart 21 erwartet

15.01.2018, 05:51 Uhr | dpa-AFX

STUTTGART (dpa-AFX) - Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird noch teurer und deutlich später als geplant: Wegen dieser neuerlichen Hiobsbotschaft erwarten die Projektgegner nun bis zu 2000 Teilnehmer zu ihrer 400. Montagsdemo in Stuttgart. Knapp zwei Wochen vor einer Sondersitzung des Bahnaufsichtsrats wollen sie noch einmal mobil machen. Auf der Rednerliste der Kundgebung vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof (18.00 Uhr) steht unter anderem der ehemalige Hausregisseur am Stuttgarter Schauspiel, Volker Lösch.

Er bezeichnet Stuttgart 21 als "Deutschlands teuerstes, sinnlosestes, korruptestes, kriminellstes und dümmstes Infrastrukturprojekt". Das Aktionsbündnis wird bei der Demonstration auch wieder für ein Alternativkonzept werben: Es sieht die Modernisierung des Kopfbahnhofes (K 21) und dessen Anbindung über das Neckartal an die Neubaustrecke in Richtung Ulm vor.

Die Projektkritiker wittern angesichts neuer drängender Fragen rund um die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens mit dem geplanten Tiefbahnhof Morgenluft. Kürzlich wurde ein Kostensprung von mehr als einer Milliarde auf bis zu 7,9 Milliarden Euro bekannt. Zudem soll der neue Bahnhof erst drei Jahre später in Betrieb gehen als bisher gedacht - im Jahr 2024. Auch Pläne der Deutschen Bahn Fernverkehr, weniger Züge am geplanten Bahnhof am Landesflughafen halten zu lassen als zugesagt, sorgten für Ärger bei den S-21-Projektpartnern.