Wirtschaft: Kunststoffhersteller Covestro profitiert von US-Steuerreform

15.01.2018, 18:49 Uhr | dpa-AFX

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Kunststoffhersteller Covestro dürfte deutlich von der US-Steuerreform profitieren. Man rechne für das zurückliegende Jahr mit einem positiven Effekt auf das Konzernergebnis in Höhe von 85 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Montag in Leverkusen mit. Die Steuerquote, also das Verhältnis der Steuerzahlungen zum Gewinn, dürfte demnach bei 24 Prozent liegen. Bislang war man von 28 Prozent ausgegangen.

Auch in den kommenden Jahren werde man profitieren, hieß es weiter. Die Steuerquote dürfte demnach 2018 durch die Reform ein bis zwei Prozentpunkte geringer ausfallen als es ohne sie der Fall gewesen wäre.

Die ehemalige Bayer-Tochter hat mehrere Standorte in den USA. Die Covestro-Materialien etwa für Hart- und Weichschäume werden in der Auto-, Bau- und in der Elektroindustrie eingesetzt. Covestro beschäftigt weltweit über 16 000 Mitarbeiter und ist seit Herbst 2015 börsennotiert. Im dritten Quartal 2017 erzielte das Unternehmen Erlöse in Höhe von gut 3,5 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 862 Millionen Euro.