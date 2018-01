Wirtschaft - Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne - Nur Budapest schwächelt

15.01.2018, 19:13 Uhr | dpa-AFX

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag überwiegend leicht zugelegt.

Der Moskauer RTSI-Index setzte seine Gewinnserie mit einem Kursplus von 0,26 Prozent auf 1264,30 Punkte fort.

In Warschau stieg der Wig-30-Index um 0,08 Prozent auf 2915,01 Punkt. Der breiter gefasste Wig-Index gewann 0,06 Prozent auf 65 503,10 Punkte.

Eine mehrheitlich negative Stimmung an den europäischen Leitbörsen sorgte auch in Warschau für einen gebremsten Wochenauftakt. Kurz vor Handelsschluss konnten sich die wichtigsten Indizes aber wieder ins Plus vorarbeiten. Ein US-Börsenfeiertag lähmte international etwas das Aktiengeschäft.

In einer Branchenbetrachtung in Warschau gab es keinen klaren Sektortrend zu sehen. Die Telekomaktie Orange Polska legte um 1,5 Prozent zu. Unter den Finanzwerten zeigten sich Bank Zachodni (plus 1,5 Prozent) und MBank (plus 1,3 Prozent) stark. PGNiG (Polish Oil & Gas) gewannen 1,3 Prozent.

Die Ölaktie Grupa Lotos büßte hingegen 1,2 Prozent ein. Alior Bank verloren 0,9 Prozent. PKN Orlen rutschten um 0,7 Prozent ab.

Am Prager Aktienmarkt legte der tschechische Leitindex PX um 0,03 Prozent auf 1109,09 Punkte zu. Das Handelsvolumen lag bei mageren 0,34 (zuletzt: 0,74) Milliarden tschechischen Kronen. Neben den fehlenden US-Impulsen gab es auch aus Tschechien keine fundamentalen Nachrichten.

Unter den Schwergewichten in Prag gaben die Papiere der Erste Group um 0,8 Prozent nach. Die Titel der Branchenkollegen Komercni Banka (plus 0,05 Prozent) und Moneta Money Bank (plus,30 Prozent) legten hingegen leicht zu. Im Energiebereich zeigten CEZ keine Kursveränderung. Unipetrol legten leicht um 0,13 Prozent zu. Die Telekomaktie O2 C.R. sank um 0,36 Prozent.

Die Budapester Börse schloss am Montag schwächer: Der ungarische Leitindex Bux gab um 0,75 Prozent auf 39.579,11 Punkte nach. Das Handelsvolumen belief sich lediglich auf 4,0 (zuletzt: 9,4) Milliarden Forint.

Unter den Schwergewichten in Budapest zeigte Mol mit minus 0,9 Prozent die auffälligste Kursveränderung. MTelekom verlor 0,7 Prozent und bei der OTP Bank gab es einen Kursverlust von 0,6 Prozent. Die Pharmaaktie Gedeon Richter verlor ebenfalls 0,6 Prozent.