Wirtschaft - Kühnert: Nicht nur bei Jusos sind viele unzufrieden mit Sondierung

16.01.2018, 05:30 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Juso-Chef Kevin Kühnert sieht in der SPD weiterhin große Skepsis gegenüber einer neuen großen Koalition - auch wenn die Führungsriege der Partei nun überwiegend für Koalitionsverhandlungen mit der Union wirbt. "Viele - und zwar nicht nur bei den Jusos - sind unzufrieden mit dem Sondierungspapier", sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Stimmung in der SPD ist sehr kontrovers." Mit Blick auf das anstehende Votum der SPD beim Bundesparteitag am kommenden Sonntag sagte er: "Ich möchte über das Ergebnis der Abstimmung auf dem Parteitag nicht spekulieren." Kühnert betonte aber: "Wir tun gerade alles dafür, dass das Ergebnis in unserem Sinne ausfällt. Chancenlos sind wir nicht."

Union und SPD hatten am Freitag ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen und ein 28-seitiges Papier mit Ergebnissen vorgestellt. Am kommenden Sonntag soll ein SPD-Parteitag in Bonn entscheiden, ob die Sozialdemokraten förmlich in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen oder nicht. Parteichef Martin Schulz und viele andere aus der SPD-Führung werben nun bei der Parteibasis intensiv für eine möglichst breite Zustimmung zu diesem Schritt. Die Jusos mit Kühnert an der Spitze versuchen dagegen, bei den SPD-Landesverbänden Widerstand gegen eine weitere große Koalition zu organisieren.