Wirtschaft: Deutsche Anleihen legen zu

16.01.2018, 18:07 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,19 Prozent auf 160,76 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug um 0,02 Prozentpunkte auf 0,56 Prozent. Sie hielt sich damit aber in der Nähe ihres am Freitag erreichten halbjährigen Höchststands von 0,6 Prozent. Auch in fast allen anderen Ländern des Euroraums fielen die Renditen.

Für etwas Auftrieb sorgten laut Händlern Inflationsdaten aus Großbritannien. Dort war nicht nur die allgemeine Teuerung, sondern auch die für Notenbanken meist entscheidendere Kerninflation im Dezember gefallen. Zinsanhebungen durch die Bank of England, die im vergangenen Jahr erstmals seit zehn Jahren ihre Geldpolitik gestrafft hatte, werden damit etwas unwahrscheinlicher. Dies habe auch außerhalb Großbritanniens für Entspannung an den Anleihemärkten gesorgt, hieß es von Marktteilnehmern.

Eine im Dezember leicht abgeschwächte Inflation in Deutschland sorgte dagegen für keine neuen Impulse am Rentenmarkt. Im Jahresdurchschnitt 2017 waren die Verbraucherpreise allerdings stärker gestiegen als in den vergangenen vier Jahren.