Wirtschaft - Thema Handel: Trump gibt sich in Telefonat mit Xi Jinping unzufrieden

16.01.2018, 19:03 Uhr | dpa-AFX

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping neuerlich unzufrieden mit der Handelsbilanz zwischen beiden Staaten gezeigt. In einer Mitteilung hieß es am Dienstag in Washington, Trump habe seine Enttäuschung darüber geäußert, dass das US-Handelsdefizit mit China weiter gewachsen sei. Trump habe in dem Gespräch am Montag klargemacht, dass diese Situation nicht tragfähig sei.

Eine aus Sicht der USA unfaire Handelsbilanz mit China ist Washington seit längerer Zeit ein Dorn im Auge. Zuletzt hatten US-Medien berichtet, dass die US-Regierung womöglich noch im Januar die Gangart verschärfen und massive Zollschranken für China hochfahren werde. Trumps Äußerungen in dem Telefonat mit Xi könnten das Ziel haben, einer solchen Politik in der Öffentlichkeit den Boden zu bereiten.