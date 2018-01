Wirtschaft: NRW-Metall-Tarifverhandlungen starten in die dritte Runde

18.01.2018, 06:34 Uhr | dpa-AFX

NEUSS (dpa-AFX) - IG Metall und Arbeitgeber treffen sich am Donnerstag (15.00 Uhr) in Neuss zur dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit der NRW-Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie sechs Prozent mehr Lohn sowie das individuelle Recht, die Wochenarbeitszeit befristet auf 28 Stunden reduzieren zu können. Bestimmte Personengruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Familienangehörige und Eltern junger Kinder sollen einen Teillohnausgleich erhalten. Die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung für drei Monate und danach zwei Prozent mehr Lohn angeboten.

Bei den regional geführten Gesprächen verhandeln die Tarifpartner in Neuss für rund 700 000 Beschäftigte in NRW. Zuvor hatte die IG Metall ihre Warnstreiks auch in der laufenden Woche fortgesetzt. Die Hoffnungen auf einen regionalen Durchbruch konzentrieren sich derzeit jedoch auf Baden-Württemberg, wo am 24. Januar die vierte Verhandlungsrunde geplant ist.