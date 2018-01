Wirtschaft - dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Erneuter Rücksetzer erwartet

19.01.2018, 07:36 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ERNEUTER RÜCKSETZER ERWARTET - Die Richtungssuche im Dax dürfte sich am Freitag zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent tiefer auf 13 260 Punkten. Nach dem fulminanten Jahresauftakt und einem kleineren Rückschlag im Anschluss tritt der Dax seit einer Woche auf der Stelle. Denn die Wall Street scheint als Zugmaschine ins Stocken geraten: Wie bereits am Dienstag kam es im Dow Jones Industrial nach einem neuerlichen Rekordhoch zu Gewinnmitnahmen. Der S&P 500 und die Nasdaq-Indizes zogen zudem, wenn auch nur knapp, nicht mehr auf neue Höchststände mit. Börsenbriefautor Hans Bernecker hatte in den vergangenen Tagen mit Blick auf den hohen Optimismus bereits zur Vorsicht geraten.

USA: - DOW SCHWÄCHELT - Die Anleger an der Wall Street haben nach der jüngsten Rekordjagd einen Gang zurückgeschaltet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte zwar zu Handelsbeginn am Donnerstag eine Bestmarke bei gut 26 153 Punkten erreicht, drehte dann aber schnell ins Minus. Die Investoren blickten etwas besorgt nach Washington: Einen Tag vor Fristablauf hat sich dort die Diskussion um einen möglichen Regierungs-Stillstand ("Government Shutdown") zugespitzt. Ein Erfolg für die Versuche der regierenden Republikaner, kurz vor Schluss noch eine Übergangslösung für zunächst vier Wochen hinzubekommen, erschien zuletzt immer fraglicher.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Börsen in Asien haben sich am Freitag von der schwächeren Verfassung der US-Börsen abgekoppelt. Insbesondere Finanzwerte waren in Asien gefragt. Der Nikkei 225-Index in Japan ging mit einem Kursaufschlag von 0,2 Prozent aus dem Handel. In China legte der CSI 300, der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, zuletzt um 0,56 Prozent zu. Auch der Hongkonger Hang Seng verzeichnete zuletzt ein Kursgewinne in Höhe von 0,20 Prozent.

^

DAX 13.281,43 0,74%

XDAX 13.287,19 0,35%

EuroSTOXX 50 3.620,91 0,23%

Stoxx50 3.239,43 0,24%

DJIA 26.017,81 -0,37%

S&P 500 2.798,03 -0,16%

NASDAQ 100 6.811,38 0,02%

Nikkei 225 23 808,06 Punkte +0,2% (Schluss)°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - LEICHTE VERLUSTE - Für den Bund Future dürfte der Tag aus Sicht von Experte Dirk Gojny von der National Bank mit leichten Verlusten beginnen. Sollte das Pendel tatsächlich in Richtung Herunterfahren von Regierung und Verwaltung in den USA ausschlagen, dürfte er gegen Abend dann zulegen. Insgesamt sollte er sich zwischen 150,90 und 161,20 bewegen. In den USA steht ein Herunterfahren von Regierung und Verwaltung aus finanziellen Gründen weiter auf Messers Schneide.

^

Bund-Future Schlusskurs 160,49 -0,12%

Bund-Future Settlement 160,58 -0,06%°

DEVISEN: - EURO LEGT ETWAS ZU - Der Kurs des Euro ist am Freitag etwas gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2242 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als im US-Handel am Donnerstag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,2235 (Mittwoch: 1,2203) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8173 (0,8195) Euro gekostet.

^

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,2259 0,19%

USD/Yen 110,89 -0,16%

Euro/Yen 135,94 0,03%°

ROHÖL

^

Brent (März-Lieferung) 68,60 -0,54 USD

WTI (März-Lieferung) 63,14 -0,58 USD

WTI (Februar-Lieferung) 63,19 -0,58 USD°