Wirtschaft: Ceconomy knicken nach schwachen Zahlen ein

19.01.2018, 08:35 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwachen Geschäftszahlen vom Vorabend sind die Aktien von Ceconomy am Freitag im vorbörslichen Handel unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden die Papiere des Elektronikhändlers im Vergleich zum Xetra-Schluss 5,7 Prozent tiefer auf 12,30 Euro gehandelt. Am Montag hatten die Anteilsscheine des aus dem alten Metro-Konzern hervorgegangenen Unternehmens mit 13,40 Euro noch einen Höchststand seit 2011 erreicht.

Börsianer zeigten sich enttäuscht vom unerwartet deutlichen Gewinnrückgang im wegen des Weihnachtsgeschäfts so wichtigen ersten Geschäftsquartal. Es werde nun schwer, die Jahresziele zu erreichen, so ein Börsianer. Ceconomy selbst hielt aber an seinen Prognosen fest.