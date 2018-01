Wirtschaft: SPD-Spitze Rheinland-Pfalz überlässt Delegierten die Entscheidung

19.01.2018, 21:16 Uhr | dpa-AFX

MAINZ (dpa-AFX) - Die Landesspitze der SPD in Rheinland-Pfalz gibt vor dem Bundesparteitag keine Empfehlung für die Delegierten zu Koalitionsverhandlungen mit der Union ab. Man habe bewusst keine Abstimmung herbeigeführt, sondern "die Argumente gewogen", sagte Generalsekretär Daniel Stich der Deutschen Presse-Agentur am Freitag nach einer Sitzung in Mainz: "Es war der Abschluss einer Woche, die geprägt war von vielen Gesprächen."

Die SPD Rheinland-Pfalz stellt 49 Delegierte für den Parteitag an diesem Sonntag in Bonn. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält die Ergebnisse der Sondierung mit CDU/CSU für eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen. Sie setzt zugleich darauf, dort über alle Punkte zu sprechen, um für die SPD das Beste herauszuholen. An der SPD-Basis gibt es zahlreiche Kritiker einer großen Koalition.