Wirtschaft: SPD-Generalsekretär Klingbeil erwartet Ja zu Koalitionsverhandlungen

20.01.2018, 08:13 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rechnet mit der Zustimmung des Sonderparteitages zu Koalitionsverhandlungen mit der Union. "Am Ende wird es grünes Licht für weitere Verhandlungen geben", sagte er der "Bild"-Zeitung (Samstag). "Der Norden steht. Wir kämpfen jetzt eher um Ostdeutschland und den Süden." Nachbesserungen an den Sondierungsergebnissen erteilte Klingbeil eine Absage. Koalitionsverhandlungen ließen aber Raum für andere Themen, die noch nicht behandelt worden seien. Er verwies auf etwa auf die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und Digitalisierung. Beim SPD-Sonderparteitag in Bonn stimmen am Sonntag 600 Delegierte darüber ab, ob das Sondierungsergebnis ausreicht und ihre Partei in förmliche Vertragsverhandlungen mit CDU und CSU einsteigen soll. In der Partei gibt es Widerstand gegen eine Neuauflage der großen Koalition.