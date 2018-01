Wirtschaft: Merkel will sich am Abend zu Koalitionsverhandlungen äußern

Merkel will sich am Abend zu Koalitionsverhandlungen äußern

21.01.2018, 17:32 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich am Sonntagabend in Berlin zum Ausgang des SPD-Parteitages und dem weiteren Vorgehen bei den nun anstehenden Koalitionsverhandlungen äußern. Das Statement wird gegen 18.00 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus erwartet, wie ein Parteisprecher in Berlin mitteilte. Vier Monate nach der Bundestagswahl hatte die SPD zuvor mit einem knappen Ja auf einem Sonderparteitag in Bonn den Weg zu Verhandlungen mit der Union frei gemacht. 362 der 642 Delegierten und Vorständler stimmten nach kontroverser Debatte dafür, es gab 279 Neinstimmen und eine Enthaltung.