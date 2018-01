Wirtschaft: Seehofer lehnt Nachverhandlung von Sondierungsergebnissen ab

21.01.2018, 18:11 Uhr | dpa-AFX

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Horst Seehofer hat der SPD-Forderung nach einer Nachbesserung der Sondierungsergebnisse von Union und SPD in drei Bereichen eine Absage erteilt. "Ich sehe da keine Möglichkeit", sagte Seehofer am Sonntagabend vor einer CSU-Präsidiumssitzung in München. "Wir haben ja hinreichend erklärt, dass die Grundlage für die Koalitionsverhandlungen die Sondierungsergebnisse sind. Und an unserer Haltung hat sich nichts verändert", betonte er.

Ein SPD-Parteitag hatte zuvor für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt, aber Nachbesserungen in der Arbeits-, Gesundheits- und Flüchtlingspolitik gefordert, unter anderem eine "weitergehende Härtefallregelung" für den Familiennachzug von Flüchtlinge.