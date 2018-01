Wirtschaft: SPD und Union bereiten Koalitionsverhandlungen vor

22.01.2018, 05:53 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem knappen Votum des SPD-Sonderparteitages für Koalitionsverhandlungen mit der Union wollen beide Seiten schnell Gespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen. Bereits am frühen Montagabend ist ein Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz in Berlin geplant. Dabei wollen die Parteispitzen organisatorische Fragen für die Verhandlungen klären und die Abläufe festlegen.

Die SPD-Bundestagsfraktion kommt am Vormittag (09.00 Uhr) zunächst zu einer Sondersitzung zusammen. CDU und CSU wollen am Nachmittag gemeinsam ihre Verhandlungsstrategie abstimmen. Dazu will Merkel in der CDU-Zentrale mit Seehofer sowie den Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretären von CDU und CSU zusammenkommen.

Die eigentlichen Verhandlungen sollen noch in dieser Woche beginnen. Der genaue Zeitpunkt war zunächst offen.

Die SPD hatte am Sonntag den Weg zu Verhandlungen mit der Union über eine neue große Koalition frei gemacht. Auf dem Parteitag in Bonn stimmte eine knappe Mehrheit von 56,4 Prozent der Delegierten und Vorstandsmitglieder dafür. Merkel begrüßte das "positive Resultat". Es "liegt noch eine Menge Arbeit vor uns, aber auch die soll zielgerichtet, intensiv und in einem vernünftigen Klima trotz aller inhaltlichen Kontroversen ablaufen", sagte sie am Sonntagabend.