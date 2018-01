Wirtschaft - US-Anleihen: Stillstand - Auch Ende des 'Shutdown' bewegt Kurse nicht

22.01.2018, 21:17 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag größtenteils auf der Stelle getreten. Bis auf Longbonds, die moderate Aufschläge verzeichneten, bewegten sich die Anleihen kaum. Auch die voraussichtliche Beendigung des "Government Shutdown" in den USA erwies sich nicht als stärkerer Kursimpuls für den Bondmarkt. Der US-Senat ebnete den Weg für eine Abstimmung über einen Übergangshaushalt, der den zwangsweisen Stillstand der Regierung beenden würde.

In der Nacht zum Montag hatte sich der Zinsanstieg zunächst noch fortgesetzt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war bis auf 2,67 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Juli 2014 gestiegen. Der Verwaltungsstillstand in den USA hatte Marktteilnehmern zufolge nochmals für leicht steigende Risikoprämien gesorgt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,07 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 98 14/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,46 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stagnierten bei 96 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,66 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 6/32 Punkte auf 96 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,92 Prozent.