Wirtschaft - DAX-FLASH: Positive US-Vorgaben könnten deutschen Leitindex zu Rekord tragen

23.01.2018, 06:46 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die gute Stimmung an den US-Börsen könnte den Dax am Dienstag zum Handelsstart auf den bisher höchsten Stand seiner knapp 30-jährigen Geschichte treiben. Der Broker IG taxierte den Dax knapp drei Stunden vor Handelsauftakt auf 13 531 Punkte und damit 0,50 Prozent höher als am Vortag.

Sollte der Dax im Xetra-Handel so eröffnen, wäre es das bisher höchste Niveau. Der bisherige Rekord von 13 525,56 Punkte datiert vom 7. November 2017. Bereits am Montag hatte der Dax am Rekordhoch gekratzt, den Sprung über die Marke von 13 500 Punkte aber nicht geschafft.

Da am Montagabend die Stimmung an der US-Börse dank einiger milliardenschwerer Übernahmen und des beendeten Zwangsstillstands der US-Regierung sehr gut war, könnte der Weg zum Rekord jetzt frei sein. So zog der Future auf den US-Leitindex Dow Jones seit Xetra-Handelsende rund 0,75 Prozent an.