Wirtschaft: Japans Notenbankchef sieht keinen Grund für Ausstieg aus lockerer Geldpolitik

23.01.2018, 08:06 Uhr | dpa-AFX

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda sieht noch keinen Grund für eine Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik. Trotz einer guten wirtschaftlichen Entwicklung sei man noch weit vom Inflationsziel von zwei Prozent entfernt, sagte Kuroda am Dienstag im Anschluss an eine Zinsentscheidung. Japans Wirtschaft brauche weiterhin geldpolitische Unterstützung. Am Aktienmarkt sei zudem keine exzessive Entwicklung zu beobachten. Der japanische Yen verlor nach den Aussagen deutlich an Wert und fiel auf ein Tagestief.

Kurz zuvor hatte Japans Zentralbank bekanntgegeben, ihre ultralockere Geldpolitik unverändert fortzusetzen. Seit Februar 2016 gilt ein negativer Zinssatz von minus 0,1 Prozent. Dadurch sollen Banken davon abgehalten werden, Geld bei der Notenbank zu parken, anstatt Kredite an Unternehmen zu vergeben.