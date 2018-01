Wirtschaft: JPMorgan belässt Easyjet auf 'Overweight' - Ziel 1550 Pence

23.01.2018, 18:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2017/18 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1550 Pence belassen. Der Billigflieger habe ein sehr starkes Jahresviertel hinter sich, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hob er den angehobenen Ausblick hervor und dass Easyjet gut abgesichert sei, sollten die Kerosinpreise steigen./ck/la

Datum der Analyse: 23.01.2018

