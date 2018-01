Wirtschaft: US-Anleihen legen zu

23.01.2018, 21:31 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Mangels bewegender Konjunkturdaten verlief der Handel in ruhigen Bahnen.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,04 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 98 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,42 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 7/32 Punkte auf 96 25/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 8/32 Punkte auf 97 Punkte. Sie rentierten mit 2,90 Prozent.