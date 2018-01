Wirtschaft - Aktien Wien Schluss: ATX-Verluste nach 7 Gewinntagen in Folge

24.01.2018, 18:02 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch nach dem jüngsten Aufwärtsschub schwächer geschlossen. Der ATX fiel 15,66 Punkte oder 0,42 Prozent auf 3673,12 Einheiten. Nach 7 Gewinntagen in Folge musste der ATX nun zur Wochenmitte in einer negativen europäischen Börsenlandschaft wieder Verluste hinnehmen. Bis am Nachmittag konnte sich der heimischen Markt noch im Plusbereich behaupten. Belastend werteten Marktteilnehmer für die europäischen Aktienmärkte vor allem den merklich anziehenden Euro-Kurs zum US-Dollar, welcher Exporte aus dem Euroraum generell erschwere.

Unter den Einzelwerten in Wien standen die AT&S-Titel mit einem satten Kursabschlag von 9,3 Prozent auf 22,55 Euro deutlich unter Verkaufsdruck. Ein verhaltener Ausblick des US-Halbleiterherstellers Texas Instruments auf das laufende erste Quartal drückte klar auf die Aktienkurse europäischer Chiphersteller.

Unter den Schwergewichten in Wien schlossen nur OMV (plus 0,6 Prozent auf 55,20 Euro) und Erste Group (plus 0,1 Prozent auf 40,81 Euro) mit positiven Vorzeichen. Wienerberger bauten ein Minus von 2,2 Prozent auf 21,50 Euro. Telekom Austria kamen um 1,5 Prozent auf 8,0 Euro zurück und Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,3 Prozent auf 34,86 Euro. Voestalpine schwächten sich um 0,9 Prozent auf 53,58 Euro ab.

FACC gaben ungeachtet positiver Nachrichten um deutliche 5,85 Prozent auf 19,96 Euro nach. Der oberösterreichische Flugzeugzulieferer will fürs laufende Geschäftsjahr erstmals eine Dividende auszahlen.

Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) mussten einen Kursverlust von 2,3 Prozent auf 94,50 Euro verbuchen. Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben das Votum für die Aktien des Ölfeldausrüsters von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Hingegen heraufgesetzt haben die Analysten das Kursziel von 85,0 Euro auf 97,0 Euro.

Die RCB-Analysten haben sich auch zur Kapsch TrafficCom-Aktie gemeldet und das Kursziel von 51,0 auf 48,0 Euro gesenkt. Das Votum für die Titel des Mautausrüsters wurde bei "Hold" beibehalten. Die Titel ging mit minus 0,1 Prozent bei 47,0 Euro aus dem Handelstag.