Wirtschaft - Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Moskau und Prag im Plus

Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Moskau und Prag im Plus

24.01.2018, 18:57 Uhr | dpa-AFX

BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas haben am Mittwoch in einem international durchwachsenen Aktienmarktumfeld keine gemeinsame Richtung gefunden. In Moskau stieg der RTSI um 0,67 Prozent auf 1,292,32 Zähler.

In Prag legte der tschechische Leitindex PX um 0,13 Prozent auf 1138,57 Punkte zu. Bei den Einzelwerten stachen vor allem die Papiere des Textilkonzerns Pegas Nonwovens hervor. Sie kletterten um 3,32 Prozent nach oben. Die Papiere des Medienunternehmens CETV gewannen 0,92 Prozent. Für die Aktien des Energieversorgers CEZ ging es hingegen um 0,57 Prozent nach unten.

An der Warschauer Börse fiel der Wig-30 um 0,29 Prozent auf 3008,77 Punkte. Die Anteilscheine des Schuh- und Textilienkonzerns CCC knickten um 3,38 Prozent ein. Für Energa ging es um 3,94 Prozent nach unten und PGE sanken um 4,63 Prozent. Besser sah es bei Finanzwerten aus. Die Papiere der Bank Zachodni legten um 3,08 Prozent zu und PKO Bank stiegen um 1,41 Prozent.

Der ungarische Leitindex Bux büßte 1,29 Prozent auf auf 40 979,77 Zähler ein. Die Anteilscheine von OTP fielen um 1,71 Prozent und die Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter sanken um 1,55 Prozent. Für die Papiere des Ölunternehmens Mol ging es um 0,94 Prozent nach unten.