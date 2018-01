Wirtschaft: Windkraftwerte im Blick - JPMorgan nach GE-Zahlen skeptisch

24.01.2018, 19:06 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/ NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Windkraftunternehmen wie Nordex, Siemens Gamesa und Vestas könnten nach einer skeptischen Studie der US-Bank JPMorgan einen Blick wert sein. Die jüngsten Quartalszahlen des US-Industriekonzerns General Electric seien ein schlechtes Zeichen für europäische Windkraftunternehmen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwochabend nach dem Schluss des europäischen Hauptgeschäfts veröffentlichten Studie.

Während sich die operativen Ergebnisse von GE im Schlussquartal mit Blick auf das Windkraftgeschäft verbessert hätten, hätten die Aussagen zur Auftragsentwicklung enttäuscht.

Zudem scheine der Preisdruck auf dem US-Markt zugenommen zu haben. So sei das Ausmaß des Rückgangs der durchschnittlichen Verkaufspreise bei GE eine große Überraschung. Es sei derzeit kaum möglich zu bestimmen, inwieweit europäische Konkurrenten gegen diesen Druck immun seien. Mit Blick auf die europäischen Anbieter sei GE der größte Konkurrent von Vestas, gefolgt von Siemens Gamesa./mis/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------