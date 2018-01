Wirtschaft: Kepler Cheuvreux senkt HeidelbergCement auf 'Hold' - Ziel 87 Euro

25.01.2018, 07:52 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat HeidelbergCement aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 87 Euro belassen. Die Aktie des Baustoffproduzenten sei seit der Hochstufung Ende August gut gelaufen, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei der Gegenwind durch niedrige Kapazitätsauslastungen in vielen Schwellenländern, die Fragmentierung einiger Märkte und weiter schwierige Bedingungen in Indonesien nicht vollständig verschwunden. Daher rate er zu Gewinnmitnahmen./gl/ajx

/gl

Datum der Analyse: 25.01.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------