25.01.2018, 09:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Wirecard nach diversen Gesprächen mit Investoren über mögliche Treiber für höhere Markterwartungen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und ein Kursziel von 107 Euro genannt. Die Aktie des Anbieters von Bezahlsystemen habe nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/ck/ag

Datum der Analyse: 25.01.2018