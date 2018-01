Wirtschaft: Commerzbank belässt Software AG auf 'Hold' - Ziel 37,50 Euro

25.01.2018, 09:17 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Software AG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Analyst Thomas Becker sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem "unspektakulären vierten Quartal". Der Software-Konzern habe den Markterwartungen entsprechend geliefert. Der Ausblick auf 2018 erscheine "ok" hinsichtlich der Umsätze. Die ergebnisseitigen Wachstumsziele entsprächen aber nur den Markterwartungen, wenn das obere Ende der vom Konzern angegebenen Spannen von Ebit-Marge und Ergebnis je Aktie erreicht werde./ck/ag

Datum der Analyse: 25.01.2018