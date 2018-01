Wirtschaft - Aktien Europa Schluss: Starker Euro treibt Anleger in die Flucht

Aktien Europa Schluss: Starker Euro treibt Anleger in die Flucht

25.01.2018, 18:31 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten haben am Donnerstag wegen des starken Euro Kasse gemacht. Der Eurostoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 3630,15 Punkten. Für den französischen Cac 40 in Paris ging es um 0,25 Prozent auf 5481,21 Zähler abwärts. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,36 Prozent auf 7615,84 Punkte.

Die Gemeinschaftswährung des Euroraums stieg nach Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi erstmals seit Ende 2014 über die Marke von 1,25 US-Dollar und erreichte ein Hoch bei 1,2537 Dollar. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die geldpolitischen Beschlüsse der Notenbank sagte Draghi, Wechselkurse seien kein Ziel der Geldpolitik. "Eine verbale Intervention sieht anders aus", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.