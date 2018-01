Wirtschaft - Schulz: SPD geht selbstbewusst in Koalitionsverhandlungen

25.01.2018, 18:40 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD geht nach den Worten ihres Vorsitzenden Martin Schulz selbstbewusst in die Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU. Die sozialdemokratische Mannschaft werde auch mit großer Geschlossenheit auftreten, sagte Schulz am Donnerstagabend nach Beratungen zur Vorbereitung der Verhandlungen in Berlin. Man wolle in den nächsten zwei Wochen zügig verhandeln. Aber: "Sorgfalt geht vor Schnelligkeit", fügte Schulz hinzu.

Der Sonderparteitag am vergangenen Sonntag habe den Verhandlern ein Mandat mit dem Ziel gegeben, mit der Union eine Regierung bilden zu können. Man werde in den Verhandlungen versuchen, möglichst viele sozialdemokratische Akzente durchzusetzen, um damit dann beim Mitgliedervotum bestehen zu können, sagte Schulz.