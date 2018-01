Wirtschaft: US-Anleihen überwiegend im Plus

25.01.2018, 21:33 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Mehrheitlich mit Gewinnen haben sich die US-Staatsanleihen am Donnerstag im Handelsverlauf präsentiert. Die zum Handelsauftakt veröffentlichten Daten vom Arbeitsmarkt waren in etwa wie erwartet ausgefallen. In der vergangenen Woche hatte es etwas weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet geben. Zuvor war bekannt geworden, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik auf der Zinssitzung nicht verändert hatte.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 27/32 Punkten und rentierten mit 2,08 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,42 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gewannen 7/32 Punkte auf 96 26/32 Punkte und rentierten mit 2,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rückten um 28/32 Punkte auf 97 11/32 Punkte vor. Ihre Rendite betrug 2,88 Prozent.